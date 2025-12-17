реклама

Борисов: Няма да има увеличение на учителските и лекарските заплати заради Асен Василев и неговата хулиганска групировка

17.12.2025 / 12:38 2

Кадър Тик ток

Лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов излезе с видео TikTok, в което обясни каква позиция ще заеме партията му по отношение на бюджета. По думите му обаче последиците ще са тежки, цитира Блиц.

Ето какво каза Борисов:

Ясно ще кажа ГЕРБ в пленарна зала ще подкрепи само удължен бюджет, но за всички да е ясно, че последиците, до които ще доведе всичко това ще са тежки.

Няма да има увеличение на учителските и лекарските заплати, над 750 хил. хора с увреждания няма да си получат средствата, над 100 хил. асистенти няма да ги получат, над 400 хил. семейства добавките няма да получат.

Всичко това си има име - казва се Асен Василев и неговата хулиганска групировка."

 

За реклама в "Петел" на цена от 60 лв без ДДС/30,68€ на ПР публикация пишете на info@petel.bg

Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието!

Последните новини виж - ТУК!

Проверка на фактите: Съобщете ни, ако видите фактологични грешки и нередности в статията или коментарите. Пишете директно на info@petel.bg. Ще обърнем внимание!

Изпращайте вашите снимки на info@petel.bg по всяко време на дежурния редактор!

 

 


реклама
Коментари
Коментирай чрез Facebook
1
0
kjk (преди 19 минути)
Рейтинг: 163919 | Одобрение: 18019
 Мафията се закопава ден след ден с абсурдни решения, наглост, арогантност и липса на мярка, на следващите избори даже и калинките няма да могат да купят!!!;)УсмивкаАнгелче ГЕРБ, ДПС, БСП и патериците им отиват в историята, а не след дълго при бай Ставри заедно със Сарафовци, Гешевци и други държавни престъпници!!!:errm:Ангелче;)
1
1
kris (преди 20 минути)
Рейтинг: 548213 | Одобрение: 103098
Неговата я знаем пък то твойта групировка мноо убава !!
Аз мога! Трудно е да съм съвършен, но ми се налага!

Последни новини
реклама
Форум
реклама

реклама
 
Всички права запазени © 2011 - 2025 Petel.bg Изработка и техническа поддръжка Дот Медиа
затвори X
реклама