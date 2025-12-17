Борисов: Няма да има увеличение на учителските и лекарските заплати заради Асен Василев и неговата хулиганска групировка

Кадър Тик ток

Лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов излезе с видео TikTok, в което обясни каква позиция ще заеме партията му по отношение на бюджета. По думите му обаче последиците ще са тежки, цитира Блиц.

Ето какво каза Борисов:

Ясно ще кажа ГЕРБ в пленарна зала ще подкрепи само удължен бюджет, но за всички да е ясно, че последиците, до които ще доведе всичко това ще са тежки.

Няма да има увеличение на учителските и лекарските заплати, над 750 хил. хора с увреждания няма да си получат средствата, над 100 хил. асистенти няма да ги получат, над 400 хил. семейства добавките няма да получат.

Всичко това си има име - казва се Асен Василев и неговата хулиганска групировка."

