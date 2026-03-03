Борисов: Отстояваме свободата с дела

Снимка Фейсбук

Бойко Борисов поздрави народа с Националния празник.

Свободата е съзнателен избор, който изисква поемане на отговорност и опазване на мира в условията на глобална нестабилност. Това заяви лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов в публикация във Facebook по повод Националния празник на България – 3-ти март.

В своето обръщение към българите Борисов акцентира върху необходимостта от стратегическо мислене и дългосрочна визия за развитието на държавата. Той подчертава, че съвременните предизвикателства изискват категорична позиция за запазване на стабилността.

"Свободата е избор! Избор да поемаш отговорност. Избор да пазиш мира, когато светът е разклатен", написа Бойко Борисов в социалната мрежа.

По думите му, днешният ден не е само повод за историческа памет, но и напомняне за ежедневните усилия, които обществото трябва да полага за своето бъдеще. Лидерът на ГЕРБ обвързва идеалите на празника с актуалната политическа и социална реалност.

"Избор да защитаваш националния интерес, когато времената са трудни. Избор да мислиш за бъдещето, а не само за днешния ден", допълва той в публикацията си.

В края на своето приветствие Борисов призовава за активна гражданска и политическа позиция, базирана на здрав разум и конкретни действия.

"На 3 март си припомняме, че свободата е извоювана. Днес е наша работа да я отстояваме – с характер, разум и дела. Честит 3-ти март!", завършва Бойко Борисов.

