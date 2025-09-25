Борисов: Петима премиери сме - и аз, и Трифонов, и Зафиров, и Желязков и Пеевски

Булфото

Не сме трима, петима премиери сме – и Слави е премиер, и Зафиров и БСП са премиери, и аз, и Желязков, и Пеевски. Пет. Можеше да има само един в мое лице. Ако бях премиер сега щеше да има трима министри в Плевен и вече да е свършен проблемът.

Това заяви лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов в парламентарните кулоари, предаде БГНЕС.

Всички искат да са интересни, каза Борисов и обвини опозицията в колективна безотговорност.

Попитан вижда ли прилики с кабинета „Орешарски“, както смята бившият правосъден министър и секретар по правните въпроса на президента Крум Зарков, лидерът на ГЕРБ отговори така: „А кой го знаеше него, ако не беше президентът да го направи министър? Разбира се, че ситуацията е много по-лоша. От самия първи ден това правителство е на малцинство, клатещо се, с диаметрално противоположни партии".

Висша политическа отговорност е преди приемането на бюджета за няколко месеца преди еврозоната да бъдат направени компромиси и да се премине през този период, каза още той.

И според Борисов по-изгодно за ГЕРБ от това сега да направи избори няма. Същото обаче твърди и Делян Пеевски – че за „ДПС-Ново начало“ ще бъде най-изгодно да отиде на избори. „Не сме трима, петима премиери сме – и Слави е премиер, и Зафиров и БСП са премиери, и аз, и Желязков, и Пеевски. Пет. Можеше да има само един в мое лице и нямаше да има такива въпроси. Щеше да има само един. Тогава щяхте да кажете, че силово се взимат решенията, но щяха да бъдат такива, че няма да има оспорване“, категоричен е той.

Лидерът на ГЕРБ изтъкна, че ако сега беше премиер, проблемът с безводието в Плевен вече щеше да бъде решен.

„Смятам, че изобщо не се реагира адекватно. Просто не мога да пиша писма“, заяви Борисов и уточни, че това са критики първо към премиера Росен Желязков, защото ресорните министри са на негово подчинение.

