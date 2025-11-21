Борисов: Петков ме арестува и си възстанових ГЕРБ

Булфото

Лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов заяви, че протестите в страната са, за да не се приеме бюджет в евро.

"Целта на протеста е да се окупира парламентът и да не се приеме първият бюджет в евро. Това, че влизаме в Еврозоната, не може да не притеснява ПП и ДБ", уточни той, предаде България он ер.

Лидерът на партията подчерта, че не знае какво са казали лидерите на ПП-ДБ по време на протеста, но отбеляза, че това са хората, които го арестуваха – Кирил Петков, Асен Василев.

"Само администрацията на Столичната община е хиляда души", изтъкна Борисов.

Той добави, че е недоволен и "съгласен от това, което бизнесменът Кирил Петков каза, че решетките коват лидери".

"И аз съм недоволен и съм съгласен от това, което бизнесменът Кирил Петков каза, че решетките коват лидери. Благодарение на неговите решетки аз си възстанових ГЕРБ и силата на ГЕРБ. Прав е, според мен трябва да променим Избирателния закон, така че да дава привилегии на всички, които сме лежали в арестите. Да имаме бонус по 15-20 депутати", обясни той, цитиран от БГНЕС.

