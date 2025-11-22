Борисов: Планът на САЩ за Украйна е добра основа за устойчив мир

снимка Булфото

"Приветствам продължаващите усилия на Съединените щати и лично на президента Доналд Тръмп за установяване на справедлив, траен и устойчив мир в Украйна. Представеният от САЩ план, включващ 28 точки, съдържа ключови елементи от фундаментално значение за постигането на такъв мир. Планът представлява добра основа, върху която да продължи работата в тясна координация, тъй като сигурността на България, на Европейския съюз и на цяла Европа зависи от окончателните условия и последващите договорености по бъдещото мирно споразумение", написа лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов във Facebook.

"Оставаме ангажирани да работим конструктивно в рамките на ЕС и НАТО, заедно с нашите партньори от САЩ, за да гарантираме — в координация с Украйна — че бъдещото споразумение ще бъде устойчиво и ще гарантира сигурността на региона", пише още той.

По думите му от началото на войната до днес България последователно и неотклонно подкрепя Украйна. "Суверенно право на украинската страна остава да определя своето бъдеще и посоката на своето развитие", завурши Борисов, предаде Нова тв.

