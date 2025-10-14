Борисов: Помислиха, че на мой гръб могат да правят каквото искат. Гърбът ми е голям, но хлъзгав

Снимка: Булфото

"Няма да счупим ние първи коалицията, но и няма да стоим тук по този начин. Всички си помислиха, че на мой гръб могат да правят каквото искат. Гърбът ми е голям, но хлъзгав", заяви лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов в изявление, направено в централата на партията. Присъстваха премиерът Росен Желязков, вицепремиерът Томислав Дончев, Рая Назарян, Деница Сачева и Костадин Ангелов, както и министри от кабинета, а също и депутати.

"Всеки ден казват "Борисов и Пеевски" - какво общо има Борисов с това управление, Пеевски също не е част от управлението. Затова премиерът да се стяга, да преформатира и включително председателя на НС - една година вече мина, стига им. "Да стане от ИТН, от "ДПС - Ново начало", не ме касае, но не може да ни се качват на главата така, допълни Борисов, цитиран от БНР.

"Да честитим на победителите в Пазарджик, на вторите, на третите. Виждаме, че от тази сглобка ГЕРБ се класира на шесто място! Това, което говорехме - за еврозоната, за Шенген, за това, че след 27 години падна мониторинговият механизъм, и пр. Изглежда това в ромските махали не се отчита - там "ДПС - Ново начало", там явно четливо разбират друго. И се чува радостен глъч, че ГЕРБ бил победен! Айде сега хващайте се, ще си карате сами влака", каза още Борисов.

"Вчера Мирчев ми пише смс-и, че "Ново начало" било всичко, и че ГЕРБ бил изчезнал. Мирчев, не ни мисли, ние направихме каквото трябваше за историята, а вас ви нямаше никъде - нито при влизането в еврозоната, нито в Шенген, никъде - вкарахте ни само в сивия списък за пране на пари при Асен Василев", допълни лидерът на ГЕРБ.

"В тази помия в Пазарджик не участвахме! Знаехме, че по ромските махали ще е чудо - корпоративният вот там е ясен, - тези, които ние ги пъдим, отиват в "Ново начало", каза още Борисов. Не виждам защо ние трябва да бъдем параван на всичко, което се случва!", каза Борисов и допълни:

"На нас ни светна червената лампа. Или правителството ще заработи единно, или ние повече няма да осигуряваме кворума".

Лидерът на ГЕРБ заръча на депутатите и членовете на ръководството на партията да отидат по места и да видят "какво от ГЕРБ е изядено". "От вашите доклади зависи дали ще отидем на избори", каза той и посочи, че ръководителят на пазарджишката структура на партията трябва да освободи поста.

Борисов каза още, че на предстоящия висш форум на партията е добре да има промени и в Изпълнителната комисия.

