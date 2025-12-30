Борисов: Повече пари за пенсии, заплати и инвестиции, а не за схеми и чадъри

Кадър Фб

Доста оптимистична прогноза направи Бойко Борисов в социалната мрежа.

Той заговори за много големи пари.

"Над 10 млрд. лв. повече вече са в портфейла на държавата в сравнение с миналата година! Парите вече не изтичат - а влизат в хазната.

Постигнахме рекордна събираемост през 2025 г. след удар по контрабандата и сивия сектор, при това - само за 11 месеца. Това означава повече пари за пенсии, заплати и инвестиции, а не за схеми и чадъри."

