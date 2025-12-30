реклама

Борисов: Повече пари за пенсии, заплати и инвестиции, а не за схеми и чадъри

30.12.2025 / 15:00 2

Доста оптимистична прогноза направи Бойко Борисов в социалната мрежа.

Той заговори за много големи пари.

"Над 10 млрд. лв. повече вече са в портфейла на държавата в сравнение с миналата година! Парите вече не изтичат - а влизат в хазната.

Постигнахме рекордна събираемост през 2025 г. след удар по контрабандата и сивия сектор, при това - само за 11 месеца. Това означава повече пари за пенсии, заплати и инвестиции, а не за схеми и чадъри."

 

бачо Кольо (преди 21 минути)
Рейтинг: 20854 | Одобрение: 5584
Мръсно крадливо псе!Пак започна с демагогиите.
Колкото повече,толкова повече!
2
0
kris (преди 39 минути)
Рейтинг: 553711 | Одобрение: 104526
Лесно се приказват глупости, след като си е препълнил чекмеджетата....!!
Аз мога! Трудно е да съм съвършен, но ми се налага!

