Борисов: Познавам президентът Путин и винаги съм предупреждавал, че Русия не може да загуби тази война чисто имиджово заради него

Изненадващо лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов застана тази сутрин категорично на позицията на президента Тръмп за мир в Украйна, дистанцирайки се от войнолюбците в Европа, цитира Епицентър

За първи път Борисов подчертава, че Европа изостава по отношение на войната в Украйна и призова колегите си от ЕНП да последват Тръмп, като изтъква, че това е ново за него.

"Ключовата дума е мир, трябва да постигнем мир!", повтори няколко пъти днес Борисов

Със замразените руски активи не трябва да се налива вода в мелницата на войната. Те трябва да се използват за иновации.

Тази позиция изрази днес лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов пред медиите в парламента.

И продължи: "Познавам президентът Путин и винаги съм предупреждавал, че Русия не може да загуби тази война чисто имиджово заради него. Тази война е чудовищна със стотици хиляди жертви и тежка рецесия в Европа. Европейците трябва да направим това, което направи Тръмп. Ключовата дума е мир".



Борисов подчерта, че със замразените руски активи може да се работи върху възстановяването на Украйна и излизането от рецесия на Европа.

"Във вторник разговарях с Манфред Вебер почти час и половина, тези дни се решава въпросът за замразените руски активи. С тези замразени активи не трябва да наливаме в мелницата на военолюбците, тези активи трябва да се дават за иновации и растеж, за да достигаме Китай и САЩ, където Европа е далеч от нивата на тези държави", посочи лидерът на ГЕРБ.

"Моето мнение е мир. Ключовата дума е "мир". След това, има време - когато започнат всички други допълнителни преговори, които да защитят територията на Украйна и тяхното самочувствие, но мирът трябва да бъде иззет от ЕС. Първият пример е със замразените руски активи. Ние сме в рецесия. Няма ли растеж - всички ще ни изпреварват.

Борисов припомни позицията си за войната, която винаги е отстоявал.

"Когато дойде въпросът за оръжието, аз трябваше коренно да променя мнението си за войната. Години наред ме цитираха, че искам платноходки и туризъм по Черно море. В един момент по най-варварския и агресорски начин Путин нападна Украйна. Така и България е била по време на турското робство. След кланета, цял свят се е вдигнал да ни защитава", подчерта Борисов.

Той припомни как са се развили събитията около предоставянето на военна помощ за Украйна, което стана с подписите на Кирил Петков, Делян Пеевски и самия Борисов по време на сглобката.

"Бяхме много силна сглобка с много хубав микроклимат. Денков търсеше Пеевски, когато имаше проблем. Когато дойде въпросът за оръжието, трябваше коренно да променя мнението си за войната.

"Обадихме се на Калин Стоянов да го попитаме колко бронетранспортьори има в жандармерията. Решихме да ги дадем, плюс танкове, снаряди, мини, оръдия. С Дания и Чехия започнахме да превъртаме стара техника, която те ремонтират и модернизират. Най-критично беше, когато стана въпрос за ракетите по ПВУ. Аз им казах, че мен ме е страх. Знаех, че с тези ракети може да се удари директно по руска територия. Кирил Петков беше още по-уплашен от мен. Седяхме двамата и се вайкахме какво ще стане.



Тогава влезе Пеевски и ни каза: "Ако помагаме, да помагаме с всичко, което можем".



Когато говорихме със Зеленски, аз му каза, че с Кирил Петков сме малко притеснени, но Делян предлага да ги изпратим и така ги изпратихме", обясни бившият премиер.



И добави, че и днес е твърдо на страната на Украйна. "Да се обзаложим обаче, че няма да мине месец или два и доктрината на Европа ще стане същата като доктрината на САЩ. Дерогациите станаха толкова меки, че съм убеден, че президентът Тръмп ще успее. Не искам моята Европа да стои на заден план. Човешкият живот е най-важното нещо, след това ще се пазарим", поясни Борисов.

