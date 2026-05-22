Борисов: Предупреден съм от "Хизбула" и ГРУ

22.05.2026 / 12:01 2

"Притеснявам се. Оставям го на тяхната съвест. Сега ползвам кола на групата", каза лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов пред медиите в парламента по повод свалената му охрана от НСО. Той напомни, че е имал предупреждения от "Хизбула" и ГРУ, но и че като главен секретар е засегнал интереси на десетки наркотрафиканти."Дори когато беше Бойко Рашков беше вътрешен министър не си позволи да ми свали охраната. Дето се вика - когато бях арестуван, бях охранявано лице", коментира още Борисов. 

Той призна, че не ползва частна охрана, защото не е бил подготвен за това. "Където ме остави шофьорът, там влизам", отговори Борисов, цитира Актуално.

Борисов напомни и за атентата в "Сарафово" и обявяването на "Хизбула" за терористична организация, вследствие на което са им запорирали сметките по света. "Тогава един висш деятел на БКП дойде с един лист писмо, в което ме бяха предупредили. Като ме викнат да ме питат, ако ме викнат, ще им кажа деятеля, с буквата "В" е", добави Борисов. 

Според него необходимостта от охрана не е отпаднала при войната и подкрепата за Израел.

"Когато тези офицери от ГРУ действаха по Англия и България нашите служби ги осветиха. Спомням си в Брюксел една среща с пемиера Медведев", каза Борисов, но не даде подробности, само добави, че необходимостта от охрана и по този въпрос не е отпаднала.

"Когато давахме ракетите на Украйна - ни предупредиха по всички възможни канали", каза Борисов и отбеляза, че Кирил Петков го е било страх, но Пеевски тогава се е застъпил да дадем ракетите на Киев. 

Коментари
Уйо (преди 4 минути)
ББ като депутат трябва да знае, че има право на охрана от НСО само при докацана конкретна заплаха към тях и техните семейства. Ако за ББ няма доказана такава, защо мрънка тогава? Има достатъчно пари за да си назначи сам охрана.
kjk (преди 12 минути)
Ипон да не те зарязаха???

