Борисов: Президентът се държи като партиен лидер

17.09.2025 / 10:36 1

Булфото

Лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов заяви, че Румен Радев не се държи като президент, а като партиен лидер. 

Изказването му е във връзка с решенето на президент да даде на органите сигнали за злоупотреби във ВМЗ Сопот.

"Може би това е поредният подарък. От пет години ние нямаме никакво влияние над ВМЗ. Всички опити да не се случи тази инвестиция е да не стане", каза той, цитиран от "Дарик".

Коментари
kris (преди 6 минути)
Рейтинг: 507839 | Одобрение: 93589
Има сведения, че Толупът готви ново орязване крилцата без друго яко орязани на Президента.....Много му пречи бееее !
Аз мога! Трудно е да съм съвършен, но ми се налага!

