Борисов: Президентът трябва да свика КСНС по темата за американските самолети

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Лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов и други представители на партията с нови критики към управляващите след получената нота от Иран и разположените американски самолети на авиобаза „Безмер“.

"В последните един-два дни колегите от "Прогресивна България" наглеят по един безобразен начин", каза той, цитиран от "Дарик". Борисов припомни думите на премиера Румен Радев, че американските самолети в България ще бъдат "изгонени", защото застрашават националната сигурност, а преди дни е предложил "мнозинството в НС" да реши.

"Цялата им наглост стигна до там, че тарикатите от Ямбол гласуваха "против" на военна комисия на разполагане на самолетите в Ямбол. Или да си стегне Радев своята парламентарна група веднъж завинаги да си поемат отговорността, а не министърът на отбраната (Димитър Стоянов) да обяснява, че не знаел какво ще каже мнозинството и той не бил част от него. Като не си от мнозинството защо си министър от "Прогресивна България", запита Борисов.

Той припомни официалната позиция на Министерството на външните работи след получената нота от Иран, че страната ни не предприема никакви враждебни действия срещу Иран в изпълнение на договорните си ангажименти към своя съюзник САЩ. В позицията се казва още, че е изключено от територията на България да се осъществяват каквито и да е военни действия в Близкия изток". Христо Гаджев от ГЕРБ допълни, че управляващите искат от НС да се гласува "включване във военна операция за действия в Близкия Изток".

"Това е същото като с Украйна - премиерът в Париж говори едно, външната министърка говори друго. Сега военният министър иска от нас да подкрепим военна операция в Близкия Изток, а тя ни пише, че не подкрепяме нищо", обясни Борисов.

"Йотова да свика КСНС, искаме да бъдем информирани, ние си носихме отговорността - за всичко хубаво и лошо беше виновен ГЕРБ, те лъжат, че ние сме виновни. Нека бъдат напълно ясни и да си носят цялата отговорност. Народът им даде цялата отговорност", каза Борисов.

Редактор "Екип на Петел",

"За нас"

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