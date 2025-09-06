реклама

Борисов: Разделението винаги ни прави по-слаби

06.09.2025 / 09:30 1

снимка: Бойко Борисов,фейсбук

Днес отбелязваме ден, в който българите доказват, че силата на едно общество е в решителността му да бъде заедно.

Разделението винаги ни прави по-слаби, а общата воля гради бъдеще.

Това написа лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов във Фейсбук по повод 140 години от Съединението на България.

 

 

kris (преди 41 минути)
Рейтинг: 503435 | Одобрение: 92550
Яааа, какви само мисли витаели между ушите на Банкянския крадец ! Крадци и мошеници от цял свят - съединявайте се....!!
Аз мога! Трудно е да съм съвършен, но ми се налага!

