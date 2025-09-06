Борисов: Разделението винаги ни прави по-слаби

снимка: Бойко Борисов,фейсбук

Днес отбелязваме ден, в който българите доказват, че силата на едно общество е в решителността му да бъде заедно.

Разделението винаги ни прави по-слаби, а общата воля гради бъдеще.

Това написа лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов във Фейсбук по повод 140 години от Съединението на България.

