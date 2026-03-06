Борисов: Румен Радев го играе малко като цар

кадър: Фейсбук Бойко Борисов

Лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов с коментар от Пловдив пред журналисти за предстоящите избори. Той определи Пловдив като "емблематичен град".

"Ако с Гълъб Донев и Митко Стоянов - аз не знам как ще ни победят, защото в момента Румен Радев го играе малко цар. Аз навремето бях в НДСВ правителството, не съм бил партиен член, но помня, че точно тогава вървеше неговата кампания на царя", коментира Борисов, цитиран от "Дарик".

"Не знам социологиите какво мерят без да имат хората в тези партии, без да са чули какво им се предлага, защото много пъти съм говорил за червената олигархия, която разби 1990-а година БКП, това е червената номенклатура, точно с тези хора се е обградил Радев. Сега са внуците и децата на червената олигархия. Мен който дойде да протестира ме намира в Банкя - къщата, където съм се родил. Аз никога не съм ползвал нито държавно жилище (освен като премиер заради охраната), нито като кмет, нито никога в живота си, нито държавно нито общинско", каза той и запита коя е олигархията.

По думите му "пловдивската олигархия" се е вече сдобила с доста властови позиции, коментирайки напрежението около смяната на шефа на полицията в града. "Всички, които имат някакво отношение към изборите, има логика да считат, че могат да сложат по-добри. В случая не стават по-добри, а такива, срещу които има протести. Най-добре съм се чувствал като главен секретар на МВР и си обичам и полицаите, и пожарникарите и службите - мога само да кажа горкото МВР", обясни той.

По думите на Борисов редовите служители само се "привеждат" и чакат да дойдат новите началници. "Всяка седмица ни сервират по някоя нова оставка - и то със скандал", каза още лидерът на ГЕРБ.

Той коментира и напрежението в Близкия Изток. "Българите се плащат, не обичат войната. По принцип искат да живеят спокойно. И когато в Украйна и в Иран има изключително кръвопролитни войни, да заставаш на национална позиция на НАТО, Европейския съюз, е трудно. Когато трябва национална позиция госпожа Йотова е редно да свикат КСНС и там да се търси консенсус. Това е моето мнение", обясни Борисов.

Борисов е в Пловдив, за да провери реконструкцията на някогашното кино "Космос", което ще е новото пространство за културни събития в Пловдив.

