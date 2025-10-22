Борисов: С Пеевски се разбрахме за мнозинство, другите се гушат като неловена мачка

Булфото

Отговорността за управлението е на ГЕРБ и другите две партии. Задължителна е ротацията на председателя на Народното събрание. Това заяви в кулоарите на парламента лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов, предаде България он ер..

Кой и как спаси правителството

"На една година трите партии да се редуват. Ние ще посочим човека, който събира най-много гласове - Рая Назарян", отбеляза Борисов.

Когато става дума за забавяния или административни трудности, той изтъкна, че винаги е поемал водещата роля:

"Как да спазим графика, като до тази сутрин нямахме мнозинство?", попита Борисов.

В диалогичния и често колоритен стил на Борисов той използва метафори, за да обясни позициите на другите партии.

"В Банкя казваха, като неловена мачка се гуши… И трябваше аз отново да застана с Делян и да се разберем за мнозинство. Доволни ли са всички? Вкарах ли ги през задния, парадния или който и да е вход или изход? Лидирах ли процеса? Гарантирах ли ви отново стабилността на тази държава? Всичко върху мене", заяви още лидерът на ГЕРБ.

Противопоставянето с Румен Радев

Попитан за случая с колите на президентската институция, Борисов отговори така:

"Радев не е президент, а партиен лидер. Той ме имитира с Шкодата. Знаете ли кога минах това с Шкодите? Още Цънцарова се занимаваше с мен", припомни бившият премиер.

Той коментира, че е нужно да се осигурят пари за президентството и конкурсите да се проведат прозрачно.

Според него фактът, че Румен Радев е отказал, е "негова работа".

Лидерът на ГЕРБ добави, че на всички администрации обществените поръчки отнемат много време.

Борисов остави усещането, че поема лична отговорност за управлението и стабилността на държавата, докато ролята на другите участници е условна и зависи от тяхното собствено действие.

