реклама

Борисов: С машини или с хартия - за нас е все едно. ГЕРБ винаги побеждава

19.12.2025 / 12:06 1

Снимка: Булфото

Дойдат ли избори се заговаря веднага за Избирателен кодекс, за машини и за измами. ГЕРБ е побеждавал и с машини, и с хартии. Каквото и да решат - за нас е все едно. Това каза лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов в обръщение във фейсбук.

"Имаме политики, свършена работа и 11 месеца, в които постигнахме много", допълни той, цитиран от Нова телевизия.

Според него сред постигнатото от правителството е влизането в еврозоната и Шенген, по-голямата събираемост, както и получаването на над 4 млрд. по Плана за възстановяване. "Това е нашата политика и аз съм убеден, че ще бъдем първа политическа сила на следващи избори", завърши Борисов.

Редактор "Екип на Петел"

За реклама в "Петел" на цена от 60 лв без ДДС/30,68€ на ПР публикация пишете на info@petel.bg

Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието!

Последните новини виж - ТУК!

Проверка на фактите: Съобщете ни, ако видите фактологични грешки и нередности в статията или коментарите. Пишете директно на info@petel.bg. Ще обърнем внимание!

Изпращайте вашите снимки на info@petel.bg по всяко време на дежурния редактор!

 

 


реклама
Коментари
Коментирай чрез Facebook
0
0
kris (преди 19 минути)
Рейтинг: 549191 | Одобрение: 103376
Нека да бъде с машини тогава и ако не купиш гласове да видим дали ще сте първи.....!!
Аз мога! Трудно е да съм съвършен, но ми се налага!

Последни новини
реклама
Форум
реклама

реклама
 
Всички права запазени © 2011 - 2025 Petel.bg Изработка и техническа поддръжка Дот Медиа
затвори X
реклама