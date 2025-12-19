Борисов: С машини или с хартия - за нас е все едно. ГЕРБ винаги побеждава

Снимка: Булфото

Дойдат ли избори се заговаря веднага за Избирателен кодекс, за машини и за измами. ГЕРБ е побеждавал и с машини, и с хартии. Каквото и да решат - за нас е все едно. Това каза лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов в обръщение във фейсбук.

"Имаме политики, свършена работа и 11 месеца, в които постигнахме много", допълни той, цитиран от Нова телевизия.

Според него сред постигнатото от правителството е влизането в еврозоната и Шенген, по-голямата събираемост, както и получаването на над 4 млрд. по Плана за възстановяване. "Това е нашата политика и аз съм убеден, че ще бъдем първа политическа сила на следващи избори", завърши Борисов.

Редактор "Екип на Петел"

За реклама в "Петел" на цена от 60 лв без ДДС/30,68€ на ПР публикация пишете на info@petel.bg

Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието!

Последните новини виж - ТУК!

Проверка на фактите: Съобщете ни, ако видите фактологични грешки и нередности в статията или коментарите. Пишете директно на info@petel.bg. Ще обърнем внимание!

Изпращайте вашите снимки на info@petel.bg по всяко време на дежурния редактор!