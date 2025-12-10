Борисов: Ще говоря за оставки и протести, след като българите започнат да теглят от банкомата в евро

Булфото

Мисля, че направихме един добър бюджет, остават ни 20 метра до финала – от 1 януари да влезе еврото. Това заяви лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов пред журналисти в парламента, предаде БГНЕС.

Борисов даде да се разбере, че няма да отстъпи от основната цел на ГЕРБ – влизането на страната в еврозоната, като припомни, че това е била и основната цел за участието на партията в настоящето правителство.

По никакъв начин няма да се съглася да я компрометираме преди всеки българин да си изтегли парите от банкомата в евро. След 1 януари ще говоря за оставки, тогава ще говоря за протести, тогава ще говоря за каквото и да е, заяви Бойко Борисов.

Това е геостратегическа задача, изключително важна задача и искам да я довършим до края, подчерта лидерът на ГЕРБ. Той отбеляза, че всички партньори са запознати.

