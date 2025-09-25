Борисов: Съчувствам на Коцев

Кадър Фб

Нас ни арестуваха без съд, без нищо – по решение на министър-председателят. Това е политически арест. Иначе и аз съм натъжен, че Благомир Коцев го оставиха в ареста. Бил съм в подобна ситуация и знам колко е лошо, съчувствам му, но само това мога да кажа. Това коментира лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов относно кметът на Варна, Благомир Коцев, който бе арестуван и поставен под стража по обвинения в корупция и участие в организирана престъпна група.

По думите му „по-изгодно от това ГЕРБ да направи избори сега - няма“.

„Всички искат да са интересни. Всички знаят, че тази седмица има делегация в Япония, Франция и САЩ и затова правят тези номера. Какво да направим?“, отсече лидерът на ГЕРБ.

На въпрос има ли опасност за парите по ПВУ, предвид действията на „Обнови Европа“ в ЕП и писмата, които изпращат, Борисов отговори: „Има, разбира се. Затова на българския казан в Ада дяволи не стоят. Няма държава, където собствените ни граждани да отиват да искат да спрат пари за България“.

Той коментира също, че „при всички случаи със сигурност плащания ще дойдат“.

Относно казуса около хотела, собственост на премиера Росен Желязков, Бойко Борисов заяви, че министър-председателят е отговорил на въпросите, които е имало по тази тема.

Борисов отказа да коментира „кой какво е казал и какво е мислил поетът“ по повод думи на Крум Зарков, предаде Дарик.

