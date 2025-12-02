Борисов: Спирам да се съобразявам с всякакви безумни искания

Булфото

Бойко Борисов направи първи коментар по повод протестите и изтеглянето на бюджета. Той беше разпространен във Фейсбук от партия ГЕРБ.

"Спирам да се съобразявам и мълчаливо да приемам всякакви безумни искания по безспорно лошо структурирания бюджет", заяви Борисов, цитира Блиц.

"Или застанете с ГЕРБ и заедно работим в мнозинство от 121 депутати, правейки нов бюджет, или избори", призова лидерът на ГЕРБ.

