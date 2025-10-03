Борисов: Според мен Борислав Сарафов е законен и.ф. главен прокурор

Снимка: Булфото

Според мен Борислав Сарафов е законен и.ф. главен прокурор, заяви Бойко Борисов в кулоарите на парламента в отговор на въпрос за легитимността на на и.ф. обвинител номер едно. Според Върховния касационен съд от вчера Борислав Сарафов не може да бъде изпълняващ функциите главен прокурор.

Не коментирам съдии и прокурори, те са независими, посочи Борисов. Според него няма начин този парламент да събере 160 гласа за избор на нов Висш съдебен съвет, предава БТА.

На критиките на президента Румен Радев във връзка с промените в ДАНС, ДАР и ДАТО посочи - когато еднолично един човек назначава службите години наред при служебните правителства, тогава това не е проблем, сега тази функция ще има парламентът, ние сме парламентарна република.

Според лидера на ГЕРБ е проблем на Конституцията какви са функциите на държавния глава. Има разминаване и е прав Румен Радев като казва, че е избран пряко, посочи той. Ако сме по системата на Франция, той ще назначава премиера, в Германия е обратно – Бундестагът избира президента, а канцлерът е овластеният човек. Ние по-скоро сме по германския образец, разясни Борисов.

По думите му още Радев е избран честно и е абсолютно в правото си да бъде там по закон. Според Борисов обаче през последните четири години той се опитва да разделя нацията по всички теми, харесва само „Възраждане“, „Величие“ и „Морал, единство, чест“, които вървят с него, ползва неговите хора в Конституционния съд (КС) да вкара „Величие“ в парламента, за да може да събира подписи за вот на недоверие. Тримата избрани еднолично от него конституционни съди, бяха инициатори на всичко, което се случи с влизането на „Величие“ в парламента, подчерта Бойко Борисов. КС не е независим орган, какъвто хората си го представят, само думата му е съд, той е горната камара на парламента в други държави, обясни лидерът на ГЕРБ. Десислава Атанасова е избрана и с гласовете на "Продължаваме промяната-Демократична България", както и техния кандидат Борислав Белазелков, при това с голямо мнозинство, припомни той.

За промените в закона за Националната служба за охрана (НСО), с които се отнема правото на президентската администрация да ползва коли на службата и приетите снощи промени в законите за ДАНС, ДАР и ДАТО , Борисов отрече да има целенасочена атака срещу сегашния държавен глава. Когато от стъклена къща хвърляш камъни, е нормално някой да счупи къщата и на теб, коментира той. Радев го правеше целенасочено всеки ден, освен това заложи на най-хубавите бронирани автомобили с пълни тактически снайпери и всякакви екипи, добави депутатът. Администрацията на президентството с какво е по-различна от тази на Министерския съвет и на Народното събрание, попита лидерът на ГЕРБ. И добави, че МС и НС правят обществени поръчки за автомобили, затова и президентството може да направи такива. Бюджет за закупуване на коли ще им се даде, догодина ще заложим такива средства, уточни Борисов.

В ГЕРБ не се притеснявали от евентуална президентска партия. Първа ще излязат на светло Копринката, Пламен Узунов , обясни Борисов.

За реклама в "Петел" на цена от 60 лв без ДДС/30,68€ на ПР публикация пишете на info@petel.bg

Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието!

Последните новини виж - ТУК!

Проверка на фактите: Съобщете ни, ако видите фактологични грешки и нередности в статията или коментарите. Пишете директно на info@petel.bg. Ще обърнем внимание!

Изпращайте вашите снимки на info@petel.bg по всяко време на дежурния редактор!