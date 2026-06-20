Борисов: Цените ги вдигнаха българите! Колко пъти ви казах да изчакате до 1 януари?

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Българите сами вдигнаха цените, защото нямаше редовно правителство - ако бяхте ни оставили на власт, нямаше да позволим да мръднат цените с инструментите, които разполагахме - колко пъти ви казах да изчакате до 1 януари, за да осигурим плавното преминаваме към Еврозоната. Липсата на стабилна власт вдигна цените. Това заяви лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов по време на брифинг, предаде "Фокус".

"Цените са каквито определя параза, българите ги вдигнаха и бяха изпуснати. Безвластието, държавните служители гледаха къде да останат – и са прави за себе си. Виждате чистката, която върви навсякъде, тотална чистка.", каза още лидерът на ГЕРБ.

Пред младежи в Раковски Борисов коментира и санкциите за Русия - "от 6 месеца станаха за 1 година", предаде БНТ.

Бойко Борисов, лидер на ГЕРБ: "Радев заслужава да бъде поздравен. По начина, по който съумява да комуникира с обществеността за това, което касае българските избиратели, и поведението му в Брюксел, той се представя добре. Ако видим съобщението на ЕС – досега санкциите бяха за 6 месеца, сега са за 1 година, приети с абсолютно мнозинство. Радев пусна димка около руския патриарх и други санкции, които евентуално не би подкрепил, и истинският успех е, че санкциите от 6 месеца станаха за 1 година е налице."

По отношение на излизането на България от „сивия списък“ Борисов посочи: "През 2023 г. България беше вкарана в сивия списък за пране на пари. Преди няколко дни, в сряда, Комисията на експертите за борба с изпирането на пари и финансирането на тероризма към Съвета на Европа съобщи, че е приключила новата оценка на България и страната е изпълнила всички 40 препоръки. Цялата работа е свършена от кабинета „Желязков“."

Редактор "Екип на Петел",

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