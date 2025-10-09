Борисов: Терзиев 2 години е плащал на мафията

Булфото

Ако решат собствениците на "Лукойл" да го продават, може ДАНС, МС да проверят купувача. Това е застраховка. Това е ако решат, никой не ги принуждава.

Това заяви лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов.

Критики от Борисов към ПП-ДБ

Бившият премиер добави, че е важно да се помни времето, когато Асен Василев и управляващите от ПП-ДБ "раздадоха и направиха разбойническата приватизация, презастроиха Черноморието и направиха концесиите на Златни пясъци".

Кризата с боклука в София

Попитан за ситуацията с отпадъците в София, Борисов коментира:

"Ако има, Терзиев две години е плащал на мафията. Ако Терзиев беше сега на втория месец, този въпрос е логичен, но когато две години си е плащал и сега изведнъж мафията му е виновна".

Той посочи и конкретни примери от практиката си.

"Когато затвориха Суходол имаше мафия, когато се наложи да купувам фалиращи машини, когато разкарвах балите по цяла България, когато търсех всяка дупка, ако може някъде да депонираме бали. Изведнъж идват героите от мафията, децата на ДС, да обявяват кой е мафия и мутри. Това няма да го позволя. Този, който плаща на мафията в последните две години, значи е мафиот. Тези, които казват, че има мафия, да отговорят първо защо са плащали две години", каза лидерът на ГЕРБ, цитиран от БГНЕС.

Относно обвиненията за изнудване и действия на министри, Борисов заяви:

"Нито съм виждал, нито съм чувал Таки или както го наричат. В същото време вчера аз съм призовал и кмета, и Жоро Георгиев да изпратят затворници доброволци и ще предоставят и камиони, за да почистят София. Не съм ходил да изнудвам министри като Божанов за обществени поръчки. И понеже аз си мълча, те вече ми се катерят по гърба. Няма да стане това", категоричен бе той.

