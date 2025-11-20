реклама

Борисов: Толкова щедър бюджет никога не е имало

20.11.2025 / 09:47 2

Булфото

Предлагаме коледните надбавки да са 120 лева. Това обяви лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов. 

Той уточни, че предложението на ГЕРБ ще бъде обсъдено с коалиционните партьори. 

По думите му решението ще се вземе от парламента, предаде "Дарик". 

Борисов подчерта, че предвид бюджета има такава възможност. "Толкова щедър бюджет никога не е имало", подчерта той. 

Припомняме, че преди дни социалният министър Борислав Гуцанов заяви, че "няма социален министър, който да не иска да има коледни и великденски надбавки". 

Финансовият министър Теменужда Петкова обяви, че се следи бюджета  какво по отношение на приходната, така и по отношение на разходната част. "В момента, в който има информация ще информирам колегите от управляващата коалиция и ще се заемем със съответното решение. Правим всичко възможно, в зависимост от изпълнението ще информираме колегите и ще се вземе съответното решение", заяви тя. 

Очаквайте подроности! 

 

Коментари
Коментирай чрез Facebook
0
0
ССС (преди 1 минута)
Рейтинг: 5339 | Одобрение: 979
Ще са 100лв за"най-бедните", т.е. за тези които не са плащали осигуровки и данъци през живота си и са живели на гърба на работещите. Такава е социалната политика, в държавата в която администрация, депутати , полицаи и военни не плащат осигуровки, заплатите им се увеличават с50% и за какак при пенсиониране им се броят по 20 брутни заплати!.А пък по конституция цялата власт произтича и принадлежи на народа. !!!
Който лъже, на въже.
0
0
kjk (преди 22 минути)
Рейтинг: 155375 | Одобрение: 17160
120 лв за всички или за определени пенсионери!!!;)Намусен:errm:

