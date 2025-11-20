Борисов: Толкова щедър бюджет никога не е имало

Булфото

Предлагаме коледните надбавки да са 120 лева. Това обяви лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов.

Той уточни, че предложението на ГЕРБ ще бъде обсъдено с коалиционните партьори.

По думите му решението ще се вземе от парламента, предаде "Дарик".

Борисов подчерта, че предвид бюджета има такава възможност. "Толкова щедър бюджет никога не е имало", подчерта той.

Припомняме, че преди дни социалният министър Борислав Гуцанов заяви, че "няма социален министър, който да не иска да има коледни и великденски надбавки".

Финансовият министър Теменужда Петкова обяви, че се следи бюджета какво по отношение на приходната, така и по отношение на разходната част. "В момента, в който има информация ще информирам колегите от управляващата коалиция и ще се заемем със съответното решение. Правим всичко възможно, в зависимост от изпълнението ще информираме колегите и ще се вземе съответното решение", заяви тя.

