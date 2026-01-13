реклама

Борисов: Васил Терзиев трябва да остане кмет на София като пример какво могат ПП и ДБ

13.01.2026 / 14:47 2

Снимка: Булфото

Колеги от други партии искат оставката на Терзиев, а аз мисля, че той трябва да стои докрай, за да се види какво означава да управляват "Продължаваме промяната" (ПП) и "Да, България" (ДБ). Той трябва да стои като пример какво могат ПП и ДБ, каза лидерът на ГЕРБ-СДС Бойко Борисов в живо излъчване, предавано във фейсбук, от Стара Загора. 

Всеки ден софиянци да разбират за какво са гласували, допълни Борисов. Той каза още, че в Столичния общински съвет от ГЕРБ подкрепят "структурите на кмета" и повишаването на цените за паркиране, за да няма Терзиев оправдания. 

Борисов припомни, че когато е започнала кризата с отпадъците в столицата, министърът на правосъдието в оставка Георги Георгиев е изпратил затворници, за да помагат в почистването, но впоследствие Терзиев е казал, че няма нужда от повече помощ. В момента виждате какво е положението, допълни Борисов.

MrBean

Всъщност София се управлява от СОС,а той начело с Хекимян и кубинския мелез+ матовото Ванче правят контра на всичко ,което предприеме кметът. 
Уйо

Бас, че всички фирми са на хранилка в Герб. Цяла София яде хурката заради това изпражнение Борисов.
kjk

Вие със вашите саботажи ли мислите за хората???;)БолестГняв Като не ни дават да крадем на воля,ще ги саботираме докато паднат е Толупската логика!!!Болест:errm:Гняв

