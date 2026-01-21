Борисов даде 3 часа интервю пред Капитал: Всичко, което се случи на кмета на Варна, е вследствие на подхода на ППДБ - арестуваха ни незаконно, къркаха шампанско и уиски, поръчваха заря

Булфото

Аз не съм говорил за ала-бала с машините с президента, така както Асен Василев говори. Не съм записан от Радостин Василев да обяснявам как ще правя избори, но трябва вътрешният министър да е мой. Това всичко е Асен Василев, коментира пред изданието Борисов.

Това заяви в 3 часово интервю пред "Капитал" лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов. Той коментира темите за парламент, данъци и икономика, нов ли е Румен Радев, какво смята за Пеевски и Терзиев.

"Машините са компрометирани - те са на частна фирма. Защо скенерите не се купят от държавата? Проблемът е в софтуера, с който не се знае какво се прави, а и друго - дават дефекти. Проблем има и в секционните комисии, в които нямаме достатъчно обучени хора."

Всички очакват, че новият Радев щял да дойде... кой е новият Румен Радев? 6 млрд. лева трябва да дадем на Турция и вече стотици милиони сме дали. Защо това не е тема, допълни той по темата за "Боташ".

Колко е цинично да ползваш самолетите, басейните и всички атрибути на властта, а всъщност да те разглеждат като партиен лидер? Какъв президент си тогава? Половината въпроси или всеки един въпрос от последните не знам колко време сме вече е свързан с Радев. Ама той президент. Той трябва да е еднакво отдалечен от всички. Той трябва да даде отчет за неговите.

"Можеше да отидат, да задържат кмета на Варна, да го пуснат след 24 часа – ако са искали нещо да проверяват. Нищо не налагаше подобни груби действия. Затова съм против начина, по който се направи всичко това. Болшевиките от ПП-ДБ ме вкарваха в ареста – те повече никога няма да могат да разчитат на мен."

Всичко, което се случи на кмета на Варна, е вследствие на подхода на ППДБ - арестуваха ни незаконно, къркаха шампанско и уиски, поръчваха заря. С тези хора ли да правим съдебна реформа, попита Бойко Борисов.

"Не се съгласих да се смени нито един шеф на служби, тогава всичките бяха на Румен Радев. Защото на него имам повече доверие, отколкото на Бойко Рашков. Когато гласувахме за съдебната реформа, подкрепих всички предложения на Христо Иванов."

"Делян Пеевски предложи Атанас Славов от ПП-ДБ да стане правосъден министър по време на “сглобката”. Пеевски и Христо Иванов работеха заедно по съдебната реформа."

"Преекспонирано е, че властта е в Пеевски. Просто той си е такъв човек – неговите хора много обичат той да е отпред и той бързаше да каже преди правителството какво трябва да се направи. И така да покаже на неговите хора в страната, че той е башбаканина. Аз не карам никой кмет да се снима – те идват сами и по желание, защото знаят, че само ГЕРБ може да им помогне по-бързо да си реализират проектите", смята лидерът на ГЕРБ.

Проблемите на всички кметове са едни и същи. Никой не пита за главния прокурор или КПНОПИ, всеки иска да види спортна зала, хубава улица, детска градина, разкри Борисов.

