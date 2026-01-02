Борисов даде първото си интервю пред Явор Дачков

Кадър Ютуб

Лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов, който от години отказва индивидуални интервюта, съобщи, че е говорил пред Явор Дачков.

В профила си във Facebook Борисов написа, че е коментирал предизвикателствата пред България, изборите през 2026 г., ходовете на ГЕРБ, мира в Европа и още теми, пише Булевард България.

От кадрите, които Борисов е публикувал, се вижда, че разговорът е бил записан предварително в централата на ГЕРБ и няма да се излъчва на живо.

От публикацията не става ясно кога точно е направено интервюто.

Записът ще бъде излъчен в почивния 2 януари от 19 часа в YouTube канала на Явор Дачков.

Борисов от години отказва интервюта пред журналисти и неясно защо е решил да наруши подхода си именно, за да отговаря на Явор Дачков, който в последните години заема крайни проруски позиции срещу западната политика в защита на Украйна, еврозоната и др.

