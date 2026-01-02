реклама

Борисов даде първото си интервю пред Явор Дачков

02.01.2026 / 17:54 2

Кадър Ютуб

Лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов, който от години отказва индивидуални интервюта, съобщи, че е говорил пред Явор Дачков.

В профила си във Facebook Борисов написа, че е коментирал предизвикателствата пред България, изборите през 2026 г., ходовете на ГЕРБ, мира в Европа и още теми, пише Булевард България.

От кадрите, които Борисов е публикувал, се вижда, че разговорът е бил записан предварително в централата на ГЕРБ и няма да се излъчва на живо.

От публикацията не става ясно кога точно е направено интервюто.

Записът ще бъде излъчен в почивния 2 януари от 19 часа в YouTube канала на Явор Дачков.

Борисов от години отказва интервюта пред журналисти и неясно защо е решил да наруши подхода си именно, за да отговаря на Явор Дачков, който в последните години заема крайни проруски позиции срещу западната политика в защита на Украйна, еврозоната и др.

Още в https://boulevardbulgaria.bg/articles/borisov-reshi-da-dade-parvoto-si-intervyu-ot-godini-pred-yavor-dachkov

Редактор "Екип на Петел", "За нас"

За реклама в "Петел" на цена от 60 лв без ДДС/30,68€ на ПР публикация пишете на info@petel.bg

Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието!

Последните новини виж - ТУК!

Проверка на фактите: Съобщете ни, ако видите фактологични грешки и нередности в статията или коментарите. Пишете директно на info@petel.bg. Ще обърнем внимание!

Изпращайте вашите снимки на info@petel.bg по всяко време на дежурния редактор!

 

 


реклама
Коментари
Коментирай чрез Facebook
0
0
kris (преди 36 минути)
Рейтинг: 555041 | Одобрение: 104976
Дачков го питал, защо едната му обувка е черна, а другата кафява и не е ли по-добре да отиде дома и да си ги смени.....Бех у дома, но и там същото - една черна и една кафена ......!!
Аз мога! Трудно е да съм съвършен, но ми се налага!
1
0
cron1 (преди 44 минути)
Рейтинг: 137244 | Одобрение: -18801
Oчaкваме първото интервю при бай Ставри! :devil:
Марио Кроненберг

Последни новини
реклама
Форум
реклама

реклама
 
Всички права запазени © 2011 - 2026 Petel.bg Изработка и техническа поддръжка Дот Медиа
затвори X
реклама