Борисов дойде в Белослав за церемония за новия ферибот

кадър Фейсбук/Бойко Борисов

Община Белослав ще има нов ферибот, построен с 24 милиона лева от държавния бюджет, това предаде БТА.

Началото на проекта бе поставено официално днес в присъствието на лидера на ГЕРБ Бойко Борисов, финансовия министър Теменужка Петкова, областния управител на Варна Андрияна Андреева, депутати от ГЕРБ и "ДПС-Ново начало", кметове на общини от региона. Реализацията на инициативата бе благословена от Варненския и Великопреславски митрополит Йоан.

Новият ферибот трябва да бъде готов до октомври 2026 година. За построяването му са преведени първите седем милиона лева.

