Борисов е дал обяснения пред евролидерите за Съвета на Тръмп: Много добре ни разбират и внимателно ни слушаха

За всички тези, които имаха интерес към така наречения Съвет за мир, много добре ни разбират, много внимателно слушаха. Това го казвам за българските критици - никога в Европа не е имало съмнение относно дисциплината и лоялността на ГЕРБ.

Това заяви председателят на ГЕРБ Бойко Борисов във видеоклип от Срещата на върха на Европейската народна партия в Загреб, предаде OFFnews.bg.

Ние сме и в съвета, в комитета на желаещите, твърдо подкрепяме Украйна, участваме във военната помощ. Просто хората имат огромно разбиране - тук в Европа - към България. И това ние трябва да го използваме за много бърза индустриализация, много бързо икономиката да сработи. Още една-две големи немски или европейски компании да дойдат, защото сме забелязани, добри сме, на масата сме на тези, които взимат решения, твърди Борисов.

Изключително съм доволен и се надявам, че в следващите месеци не само, че няма да има хаос, а ще се направи едно добро правителство, което да може да върви в крак с всичко, което Европа прави, заяви председателят на ГЕРБ.

Във видеоклипа Борисов изброява с кого е говорил: председателя на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен, канцлера на Германия Фридрих Мерц, министър-председателя на Хърватия Андрей Пленкович, министър-председателя на Гърция Кириакос Мицотакис, лидера на испанската Народна партия Алберто Нунес Фейхо, Янез Янша от Словенската демократична партия.

Изключително съм благодарен на канцлера Мерц, който много внимателно следи всичко, което става в областта на иновациите, индустрията, военната промишленност. Твърдо стои зад нас, зад ГЕРБ, зад мен. И съм голям оптимист в работата с Германия в следващите месеци, похвали се Борисов.

