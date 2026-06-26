Борисов има "нов Цветанов" и "дясна ръка"

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Владимир Темелков е сочен за изключително близък до лидера на партията Бойко Борисов, някои казват, че е "новият Цветанов", а други - "бъдещият Борисов" и е натоварен лично от него да ръководи новата кадрова банка на организацията - структурата „Новите умове“.

Публичният сблъсък по върховете на пловдивската власт придоби драматични измерения, след като доскорошният заместник-кмет Владимир Темелков открито поиска оставката на действащия градоначалник Костадин Димитров. В остър пост, публикуван току-що в социалните мрежи, адресиран с многозначителното „Скъпи Коце“, Темелков призова за незабавното оттегляне на кмета заедно с неговите „измислени аватари“.

Формалната причина е официалната позиция на общината за забавения ремонт на Дома за стари хора „Василий Велики“, предаде Флагман.

За хората, които не познават особеностите на пловдивската политика, уточняваме, че зад този демарш обаче не стои просто разочарован бивш чиновник, а една от най-влиятелните и стратегически фигури в съвременното кадрово тяло на ГЕРБ.

Владимир Темелков е сочен за изключително близък до лидера на партията Бойко Борисов, някои казват, че е "новият Цветанов", а други - "бъдещият Борисов" и е натоварен лично от него да ръководи новата кадрова банка на организацията - структурата „Новите умове“.

Като представител на високотехнологичния сектор, той олицетворява новата технократска вълна, с която партийната централа се опитва да преформатира своя имидж. Ето защо, когато шефът на интелектуалния инкубатор на ГЕРБ атакува кмета, това трудно може да се тълкува като изолиран акт на лична воля.

В контекста на строго йерархичната структура на ГЕРБ, подобно фронтално нападение от страна на директен довереник на Борисов означава, че политическата присъда на Костадин Димитров вече е прочетена. Вътрешнопартийният натиск показва, че кредитът на доверие към настоящия градоначалник е окончателно изчерпан и неговото падане от власт е единствено въпрос на време. Фактът, че срещу него се изправя фигура от толкова висок ранг, е ясен сигнал от централата, че престоят му в кметския стол под тепетата е към своя край.

Този разлом обаче не е изненада, а по-скоро следва утвърдената историческа матрица на постоянно напрежение по оста между партийната структура на ГЕРБ и фигурата на кмета в Пловдив. Хронологията помни управлението на Иван Тотев, наричан „Пловдивския макиавели“, който беше в постоянен конфликт със съпартийците си, но запази позиции благодарение на силния чадър от Цветан Цветанов. Последвалият го Здравко Димитров се ползваше с приятелството на Борисов, но пълната липса на одобрение от местната структура предреши неговия политически край и доведе до избора на настоящия кмет.

Голямата въпросителна пред Бойко Борисов сега е дали ГЕРБ притежава подготвена алтернатива, тъй като Пловдив се намира пред сериозна външна заплаха.

„Прогресивна България“ вече има своя категоричен фаворит за града в лицето на вътрешния министър Иван Демерджиев. Той притежава потенциал за убедителна победа още на първия тур, ако реши да се яви на вота, много е вероятно партията да спечели и с друг кандидат, ако срещу тях няма достоен противник, а такъв на този етап не се вижда.

Редактор "Екип на Петел",

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