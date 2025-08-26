Борисов изпревари Радев

Кадър видео ФБ/ Бойко Борисов

Надпреварата между Бойко Борисов и Румен Радев се пренесе в Германия. Лидерът на ГЕРБ изпревари президента с посещението си в централата на германския оръжеен гигант "Райнметал" в Дюселдорф, предаде Вихрогон.бг.

Президентът Румен Радев също обяви, че ще посети отбранителния комплекс като част от работната си визита в Германия на 27 и 28 август. Изпълнителният директор на най-големия оръжеен концерн в Европа Армин Папергер е поканил и двамата, но Борисов вече обяви, че съвсем скоро ще започне изграждането на два оръжейни завода у нас - за артилерийски снаряди и за барут за тях.

По думите на Борисов заводът за барут ще е двойно по-голям от комплекса в Дюселдорф.

За построяването на двата завода са избрани площадки на територията на Вазовските машиностроителни заводи (ВМЗ). В момента експертни екипи на българското правителство и „Райнметал“ уточняват подробности и детайли по реализацията на новите заводи. От страна на България и днес уверих Армин Папергер, че стремежът на държавата е да реализираме максимално добър и балансиран проект в най-кратки срокове. Реализацията на двата нови военни завода допълнително ще затвърди престижа на българския военно-промишлен комплекс пред нашите партньори от ЕС и НАТО.

За реклама в "Петел" на цена от 60 лв без ДДС/30,68€ на ПР публикация пишете на info@petel.bg

Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието!

Последните новини виж - ТУК!

Проверка на фактите: Съобщете ни, ако видите фактологични грешки и нередности в статията или коментарите. Пишете директно на info@petel.bg. Ще обърнем внимание!

Изпращайте вашите снимки на info@petel.bg по всяко време на дежурния редактор!