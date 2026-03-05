Борисов към Запрянов: Напомни, че по-голямата заплаха е войната в Украйна

Снимка Фейсбук, Бойко Борисов

Знакова среща преди днешния Съвет по сигурността.

Лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов проведе среща със служебния министър на отбраната Атанас Запрянов.

Днес е много важен ден, предстои Съвет по сигурността, който да разгледа конфликта в Близкия изток и темата за присъствието на американски самолети на наша територия. Това присъствие не застрашава националната ни сигурност. Нуждаем се от парламентарно мнозинство, заяви министърът.

Отбраната трябва да е национална кауза, не партийна. И сега моментът е много важен да има евроатлантически партии и мнозинство в този парламент, не само по решенията, които ще вземем за участието си в тази дейност по усилване на източния фланг на НАТО с наличието на тези самолети, предстои удължен бюджет, където много важно механизмът СЕЙФ да бъде включен и отново ще трябва парламентарна подкрепа. Без финансирането по механизма Сейф ще умре модернизацията на армията, каза Запрянов.

"ГЕРБ се съгласихме за твоето участие в правителството не като политическа, като експертна фигура, като един натовски генерал, за да могат нашите евроатлантически партньори, колегите от НАТО, президента Тръмп, Николай Младенов, канцлера Мерц и всички наши приятели, включително и съседните ни държави Турция, Гърция, Кипър, да знаят, че в наше лице на ГЕРБ имат пълна подкрепа. Така че днеска на Съвета по сигурност ще изпратя и Рая Назарян и Росен Желязков", коментира Бойко Борисов.

"Изключително сериозно се отнасяме и се надявам Съвета да има резултат, за да може правителството да не се крие само зад министъра на отбраната, а да си поема цялата отговорност. Надявам се този Съвет да не се превръща в реклама и партийни битки за гласове. Надявам се, защото ситуацията е много сериозна относно веригата на доставки, цените на горивата."

Допълни: "И аз мисля, че точно в такива моменти, както завчера в Стара Загора, домакинът, градоначалникът на Стара Загора, когато отиде Румен Радев, застанаха заедно. И така се прави на национален празник. Така се прави, когато светът е във война."

И те моля да напомниш, че още по-голямата заплаха е войната в Украйна. На двете ни граници, образно казано, в двете посоки се води кръвопролитна война, която няма да свърши скоро. Може да се наложат в парламента да се взимат тежки решения и затова не знам служебното правителство как си я мисли тази работа, но ако иска да има парламентарна подкрепа, трябва да се съсредоточи не само да изчегъртва всички служби в МВР, обърна се лидерът на ГЕРБ към служебния министър

"Даже и "беретите" разбрах, че са сменили. Те имат особено участие в изборите. Областни управители, горски работници. Отговорността е тяхна, но понеже по време на война би трябвало нацията да е най-консолидирана."

Не може служебният премиер да изкара виновен Младежкия ГЕРБ, че са се снимали на три бензиностанции за бума на цената на горивата преди няколко години. Едното левче си дойде от Асен Василев, не от МГЕРБ, отговори Бориосов на Гюров.

"По време на война ние трябва да покажем единство, държавничество преди партийното строителство. Ще дойдат и тези избори, ще си отидат като много досега, но сега са ключови моменти за света и нашето партньорство. Благодарение на теб, благодарение Росен Желязков и ГЕРБ, ние стоим там, където са всички силни европейски държави", завърши Бойко Борисов, пише novini.bg.

