Борисов на живо: За да не ни заличат, призовах за тази оставка днес

Лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов с първи думи след оставката на премиера "Желязков".

"Изказването на Росен Желязков беше брилянтно. Направи така, че през тези 11 месеца да няма нито едно нещо, от което да се срамуваме", каза Борисов, предаде Днес.бг.

"Мечтата на младите хора да пътуват, не само по река Дунав и Черно море, а по всички граници на Европа без визи, се случи по времето на това правителство. Мечтата на младите да разплащат в евро се случи по време на това правителство. 27 години България беше под мониторингов механизъм, при това правителство, този механизъм падна. Това са безпощадни факти", каза лидерът на ГЕРБ.

"Когато няма корупция - 6 млрд. и 600 милиона повече в бюджета. Мога да говоря още и всичко това е в полза на младите, но аз съм убеден, че след 5-6-7 месеца всички ще го оценят", заяви Борисов.

"То има една ирония на съдбата. Царя и Първанов ни вкараха в ЕС и НАТО. ГЕРБ вкара държавата в Шенген и еврозоната. И за да не ни заличат, призовах за тази оставка днес. Тези деца на площада са нашите деца. Защо им се сърдим, че искат да мечтаят, че имат мечти”.

