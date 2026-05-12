Борисов нареди смяна на всички общински шефове на ГЕРБ

Кадър Фб, Б. Борисов

Ще се чакат предложения до Изпълнителната комисия, която от своя страна ще определи кой е най-подходящ за местен ръководител, предаде Флагман.

Лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов разпореди в рамките на месец да се извършат общински отчетно-изборни събрания във всички 265 общини в страната, където е необходимо да се предложат нови имена за председатели на партията. Това стана ясно след срещата на Борисов с актива в Стара Загора.

Както Флагман.БГ писа Радостин Танев остава областен координатор. А на работното съвещание символно е присъствал и кметът Живко Тодоров, което е ясен сигнал, че той остава в партията, поне засега. Припомняме, че Тодоров напусна ръководните си позиции в ГЕРБ няколко дни след изборите. Ходът бе странен, тъй като часове по-рано той даваше пресконференция рамо до рамо с лидера Бойко Борисов. На брифинга Тодоров застъпи идеята, че ГЕРБ трябва да се върне към своя анти-корупционен профил, с който печелеше изборите преди 15-ина години.

Твърди се, че след тази среща с медиите пиарите на ГЕРБ вдигнали чутовен скандал на Тодоров. А той им казал, че те са назначени, а самият той избран от гражданите. Заради това обиден напуснал ръководните постове в партията, но уверил Борисов, че няма да го предаде и ще остане до него, независимо от спекулациите, че ще се присъедини към "Прогресивна България". Днес Тодоров застана рамо до рамо с Бойко Борисов, което потвърди тази теза. От краткото прессъобщение, което ГЕРБ изпрати до медиите става ясно, че общинските структури ще трябва да направят предложение за председатели. Според Устава на партията Изпълнителната комисия трябва да определи общинските и областните лидери. Т.е. до София ще бъдат изпратени само имена на номинирани. След смяната на общинските ръководители ще се премине и към промени в областните структури.

В Бургас е трудно да се прогнозира дали ще има промени, тъй като на фона на националните резултати, тук ГЕРБ се справи добре. Не е изключено обаче един от най-работещите министри в последния кабинет Жечо Станков да бъде натоварен с по-отговорна партийна роля.

