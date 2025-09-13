Борисов насмете полицейския шеф в Русе: 15-годишни да го бият, какъв авторитет е?

Кадър Фб

Бойко Борисов направи остър коментар за водната криза. Той не пропусна да разкритикува и Любен Дилов, заради негов пост във Фейсбук.

„Със Станката (б.р. Станислав Владимиров) станахме бойни другари, както е модерно в тяхната партия. Когато се решаваше съдбата на Перник командировах там двама министри, за да видят какво е без вода и да свършат бързо работа и да се приберат. Когато отивахме със Станката на язовир „Студена“ беше една локва, но след ремонта на стената в края на лятото има 25 млн. литра.

Перник има огромен запас.

В пречиствателните станции можеше да се снима филм на ужасите.

Вместо от западащ град, в момента вилните зони са пълни“, заяви Борисов на регионалната академия на младежката организация на ГЕРБ в Кюстендил. Борисов обеща язовира и водопроводите в Кюстендил за следващите 2 години. Не е спряно да се прави.

Загубите на вода в Кюстендил е 70%.

„Не съм виждал толкова език на омразата, който се насажда в момента. Политиката не е на живот и смърт. Сутринта ми прочетоха какво е написал Любен Дилов. Той има много остър и хаплив език. Но много пъти ни е радвал и учудвал.

Осъждам неговия пост и се надявам, той да не го и мисли това. от ГЕРБ не може да излиза такъв пост“, коментира още лидерът на ГЕРБ, предаде Блиц.

Пуснал го е в опитите си да бъде интересен. Аз съм предлагал винаги министри на вътрешните работи, които да са по възможност най-дипломатичните - от Румяна Бъчварова до Даниел Митов. Полицията трябва да има своята превенция, своето уважение. Тя с бой не се изгражда. На всяко действие има отговор, противодействие. Но точно обратното - превенцията.

Грешката в Русе - можеше само да изкаже съпричастност. И да каже - когато имаме всички факти и обстоятелства ,да говори. но понеже сутринта говори областният управител, после кметът... И всеки разказа своята версия. Това намирам грешката първоначална.

Какъв е авторитетът на шефа на полицията, след като могат 15-20 годишни младежи да го бият. върху това също трябва да разсъждаваме. Помня в Банкя имаше един квартален, който като минеше, всичко се прибира. Никога не ни е бил, никога не ни е пресирал. Но знаехме, че той съблюдава реда.

Превенцията на МВР е силата на МВР, не боят. От ГЕРБ не може да излизат такива постове!", заяви емоционално Борисов.

И понеже Дани днес има рожден ден, от най-добрите ни борци е, ако разчитахме на бой, и в парламента отдавна щяхме да вземем мнозинството. Насилието в Щатите ескалира. Вижте коментарите за това убийство какви са.

Толкова хора пишат, че все едно това е радостно събитие - да разстреляш някого пред очите на жена му и децата, на публично мероприятие. Затова Любен Дилов ме подразни толкова. Не можах да повярвам какво е написал", допълни той.

За реклама в "Петел" на цена от 60 лв без ДДС/30,68€ на ПР публикация пишете на info@petel.bg

Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието!

Последните новини виж - ТУК!

Проверка на фактите: Съобщете ни, ако видите фактологични грешки и нередности в статията или коментарите. Пишете директно на info@petel.bg. Ще обърнем внимание!

Изпращайте вашите снимки на info@petel.bg по всяко време на дежурния редактор!