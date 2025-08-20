реклама

Борисов побесня на улицата и изхвърли тротинетката на внуците си

20.08.2025 / 12:11 1

Кадър Фб

Не виждам по каква работа малки деца се качват на тротинетки. Снощи се прибирам от работа, паркирам колата и виждма моите внуци така да ги карат, че само паркирах, взех им тротинетките и ги изхвърлих. Ако не го бях направил и след това, недай си Боже, имаше инцидент, вината щеше да е моя. Toва каза пред журналисти в Пловдив лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов, цитира Новини.бг.

Не виждам аз пo каква работа малки деца ги качват по такива съоръжения, каза Борисов след инцидента със загинало дете в Несебър.

Регулациите са на семейството, коментира той.

 

0
0
gospodin (преди 9 минути)
Рейтинг: 10368 | Одобрение: -1182
сигурно са карали на задна гума...

