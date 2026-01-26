Борисов побесня пред Карбовски: Глупаци, нещастници долни, живея в къщата, в която съм се родил, там ще пукна

Кадър Фб

Бойко Борисов побеснява в интервюто, което дава пред Мартин Карбовски.

Това се вижда в кратък откъс, който Карбовски пуска.

"Мен ми омръзна. Живея в къщата, в която съм се родил. Знайни и незнайни глупаци да обясняват как съм изнесъл тонове със злато. Той не си представя какво е тон злато. Къде бе, у коя банка, бе, нещастници долни. И го говорят. И като дойдат да протестират къде ме намират, бе. Намират ме в Банкя.", казва Борисов

"Успокой се. Не се ядосвай", усмирява го Карбовски.

"Ядосвам се. Защото друго било биографично и съм се хвалил. За какво да се похваля? Нямам къща. Там, където съм се родил, там ще си пукна. На кой да обяснявам да не ми говорят глупости?", ядосва се Борисов.

"Водя най-скромният живот, който някой живее. Видял ли ме е някой на кафе, в ресторант, на курорт? Не ме е видял. От работа вкъщи, отвкъщи на работа. Защо ще им слушам глупостите? Не, не, не"

"Заради едни снимки. С едни чекмеджета", казва Карбовски.

"Чекмеджетата с фалшиво 500 евро", тросва се Борисов.

Ето й какво каза Карбовски

Скъпи на сърцето ми!

След едно предизвикателство в PATREON, днес имаме два часа и половина интервю с Бойко Борисов. На наш жаргон казваме, че е трудно да го пробиеш - той разказва истории, които са подходящи за биография на някой приятен автократ - сами по себе си интересни и весели истории, но можем и да го заподозрем, че така доста бяга от въпросите - и моите и вашите. Осъзнах обаче, че ББ е убеден, че България просперира. Аз му обясних, че извън София е блато, а в София е сметище (последното не е по негова вина). Питах го кой е Слонът в стаята - реакцията му беше интересна. Той е убеден, че е направил много километри магистрали - аз не съм много съгласен.

Не мога да разкажа разговор с такава интензивност и продължителност. Но накрая - предполагам в последната четвърт на разговора, Борисов ме убеди, че политическата му кариера и влияние - сега започват. СЕГА ЗАПОЧВАМ, каза той. Според мен това ще е новина за всички вас.

За мен беше важно да задам вашите въпроси и да задам същите въпроси , които зададох пред негова снимка в PATREON, преди две седмици - сравнявайте сами.

Изненада ме хейта към самото интервю - защо му даваш думата “на този”.

Вижте защо - защото той е отдавна на власт и хейтът едва ли ще го спре да играе още тази игра. Питах го и за дузпите:)), които бие по няколко пъти, вижте какво каза.

Срещата премина в дружеска атмосфера, гледайте в PATREON.

Защо в PATREON - за да можем да работим още. Ако критикувате - не го правете предварително - както казва ББ - вие повече ли щехте да направите ( за магистрали ставаше дума). :))

Нашата стратегия е проста - показваме ви кухнята на разговора - но по важно - ние сме единствената медия, която може да зададе вашия въпрос. Гледайте и ще видите.

Както каза ББ, когато му казах, че се хвали много - ще се хваля, що да не се хваля…

В следващите три дни в 20 часа ще пускаме другите части. Ще го има и на едно място.

Благодарим ви, че оценявате труда ни. Не беше лесно, но е интересно - имам карта на българските магистрали, за които Борисов казва, че е направил най-много от Аспарух насам:))

Което е верно. Но пък не е достатъчно, нали:)))?!

Така че дръжте се и…Останете недоволни."

