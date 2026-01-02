Борисов пред Дачков: Всички прекалиха, включително и Пеевски

Кадър БТВ

Когато фактите говорят, дори Радев трябва да мълчи – приказката, че сме най-бедните в ЕС вече не съществува. Това заяви лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов пред Явор Дачков в Youtube, цитира БТВ.

„Когато създадох ГЕРБ – БВП на България беше 27 млрд. евро. През 2006 г. Сега е 113 млрд. евро. Сиреч – 4 пъти се е увеличила мощта на тази държава, на тази икономика, на тези хора. БВП с ръст 3% за тази година, което ни нарежда в топ 5 на европейските държави. Приказката, че сме най-бедните в ЕС вече не съществува, защото по паритет на покупателна способност изпреварваме Гърция, Румъния, Унгария, Словакия и Литва“, коментира Борисов.

Той допълни, че през 2025 г. безработицата се е свила с 0,6%, a ръстът на заетостта е с 1,6%.

Попитан дали влизането ни в еврозоната не е „купуване на фабрика на 9-ти септември, Борисов отговори: „Няма по-добро място за живеене от Европейския съюз, няма друго място, където младите българи да отиват да учат, да се квалифицират и живеят. Няма място с такава история и култура. Няма място, в което демокрацията да е на такова ниво. Да седнеш на масата на Германия, Франция, Белгия – е добра фабрика“.

Той отбеляза, че хората се чувстват горди от присъединяването ни към еврозоната. Борисов коментира, че въвеждането на единната европейска валута не е прибързано, защото сме чакали този момент 30 години.

Той каза още, че Европейският съюз не е потъващ кораб въпреки кризите и войната в Украйна, а Съединените щати остават стратегически партньор на Европа. „България успява да балансира между големите сили, да защитава националните си интереси и да запази енергийната си сигурност и въглищната си индустрия – без нелегална миграция и без уроци по инакомислие в училищата“, допълни лидерът на ГЕРБ.

Според Борсов не протестите са свалили правителството, а разпадът на политическия диалог в парламента и отказът на част от партньорите да носят отговорност.

„Самоувереността у човека е много хубаво качество, а самонадеяността - лошо. И когато всички прекалиха, включително и Пеевски, нищо не задържаше ГЕРБ в това правителство, в това мнозинство. Нали всички казваха, че Пеевски не дава да падне правителството? Всичко, което трябваше да се случи, се случи“, коментира Борисов.

Според Борисов, ако политиците не се изчистят от самонадеяност, хората ще ги изчистят: „Нито е вярно, че Пеевски управлява държавата, нито че е под американска санкция. Неговият възход е вследствие на това, което направиха ПП и ДБ, когато се дръпнаха от нас. В България слуховете често се преразказват като реалност. Понякога енергичността създава грешно впечатление“.

Борисов коментира, че влизането на Румен Радев в активната политика ще го принуди да носи отговорност за решенията си, а не да говори в комфорта на резиденция „Калина“.

Според Бойко Борисов – Владислав Горанов е един от най-добрите финансови министри в новата история на България: „Възходът на Пеевски в политиката е в следствие на действията на ПП-ДБ. Те знаеха, че аз ще довърша цикъла на ГЕРБ - трите гилотини, които висяха над главите ни: Еврозона, Шенген, Мониторингов механизъм. И трите съм ги изчистил!Румен Радев е „нова“ звезда... на 10 години. Той беше министър-председател вече два пъти - вместо Стефан Янев и Гълъб Донев.

Попитан защо не стана Бойко Борисов премиер, той отговори: „Другите партии в коалицията избързаха от неопитност и поставиха това като условие. Ако бях премиер, щях да имам поне две срещи с Тръмп. Всички ключови въпроси щяха да имат много по-бързо разрешаване. Това означава опитът“.

"Няма една тема, по която мисля че ГЕРБ сгреши. Благодарен съм на Радев, че не развъртя бързо мандатите, правителството успя да се справи с обещаното. Втори ден държавата в еврото се справя добре", заяви Борисов.

По въпроса за зависимостта от Пеевски, Борисов обясни, че ситуацията го е притиснала да зависи от него. "В един момент всички се измъкнаха и ме оставиха сами да се справяме за Шенген и Еврозоната. И го направих с тези три партии - ИТН, БСП и ДПС-Ново начало. Почти всеки ден говорих със Слави Трифонов, Зафиров, Пеевски, за да свършим всички тези работи. Стискахме зъби да свършим цялата работа. Ситуацията ни направи да зависим от него, защото другите се дръпнаха. В момента, в който ние свършихме тази работа, аз им казах "Довиждане" на всички, разбрахме се, разделихме се като приятели с всички партии", коментира Борисов.

И допълни: "Пеевски винаги е искал аз да съм премиер, защото той обича реда, а когато съм аз - има ред". Възходът на Пеевски Борисов обясни с "това, което направиха ПП-ДБ, като се дръпнаха от нас".

