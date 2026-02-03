Борисов реагира като ужилен, когато Ризова спомена Пеевски

кадър bTV

редактор Веселин Златков

Всички в момента е екстравагантно, след като бяха приети промените в Конституцията, така лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов коментира в „Лице в лице” по bTV идеята да предложат на президента Йотова да изберат нов председател на парламента по неин избор, за да може тя га направи служебен премиер.

Моята вина за „домовата книга” си я нося, но не се хващам ва подобни хора и ръченици, както е модерно да се казва, добави Борисов. Когато водещата Цветанка Ризова го попита дали това е съгласувано с партньорите му Слави Трифонов и Делян Пеевски, той реагира много остро:

„С кого?!”. Борисов специално подчерта, че партньорите му в коалицията са били Трифонов и Зафиров.

Името на лидера на ДПС-НН се появи още няколко пъти в разговора. Борисов обясни, с Пеевски са се договаряли за различни неща, като това той да подкрепи влизането на еврозоната и меркита по ПВУ, а ГЕРБ да гласува за „Магазини за хората”, въпреки че знаел, че няма да проработи.

Борисов каза също, че няма да има ратификация на споразумението за Съвета за мир, именно защото Пеевски е поискал да бъде приета, а той не е човек, който може да казва това.

Лидерът на ГЕРБ заяви също, че не е участвал в разговорите за промени в Конституцията, а ПП-ДБ и Пеевски си правили „коалиции” на „синьо уиски”, а той напускал отвратен от това.

Редактор "Екип на Петел",

"За нас"

За реклама в "Петел" на цена от 40 евро без ДДС на ПР публикация пишете на info@petel.bg

Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието!

Последните новини виж - ТУК!

Проверка на фактите: Съобщете ни, ако видите фактологични грешки и нередности в статията или коментарите. Пишете директно на info@petel.bg. Ще обърнем внимание!

Изпращайте вашите снимки на info@petel.bg по всяко време на дежурния редактор!