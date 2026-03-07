Борисов с коментар за нецензурните думи на Рая Назарян

Булфото/Фейсбук

Не съм направил забележка на председателя на парламента Рая Назарян за изказването ѝ от предишния ден, тъй като не съм присъствал и не знам какво са си казали, каза в Бургас лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов в отговор как ще коментира нецензурните думи на Назарян.

Той отбеляза, че в пленарната зала често се чуват остри реплики и скандали между депутати.

В този парламент аз съм чул такива неща. Ежедневно има такива подмятания – те се бият, дърпат се, псуват се, с най-вулгарните обиди се обиждат, каза Борисов. По думите му атмосферата в залата понякога е толкова напрегната, че човек трудно може да остане дълго време там. "Ако изкараш повече от пет–десет минути вътре в залата, след това ти трябва психотерапевт", коментира той, цитиран от БТА.

Борисов добави, че при подобна обстановка е трудно да се запази самообладание. Трябва невероятно да си владееш духа, за да не отговориш по същия начин, каза той.

Не го казвам в оправдание, но ние от ГЕРБ успяхме да запазим добрия тон – да не обиждаме, да не иронизираме, каза още Борисов.

