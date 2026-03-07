Борисов с озвучен клип и с лебед от "българското море"

стопкадър: Фейсбук, Бойко Борисов

Вълна от реакции предизвика клип на лидера на ГЕРБ Бойко Борисов, публикуван по-рано днес във Фейсбук докато е на обиколка в Бургас и региона. Клипът е озвучен с немска песен и е от "българското море".

Освен подкрепящите коментари под поста обаче има голяма част и в хумористичен тон: "Вече си слагат музичка за фон, да не личи какво плямпат", "Това е лебед, а не патка, не се яде и не се краде !", "Да бяхте пуснали някоя българска песен, тая на немски няма да му стигне живота да си е преведе.", "Съвременният бай Ганьо!", "Омайва животното да гласува за ГЕРБ".

