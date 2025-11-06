Борисов събра бизнеса и финансовото министерство за разговор

Снимка: Булфото

В централата на ГЕРБ се проведe разговор между лидера на ГЕРБ Бойко Борисов, вицепремиера Томислав Дончев, финансовия министър Теменужка Петкова, представители на Министерството на финансите и работодателските организации, сред които АИКБ, БСК, БТПП и КРИБ.

По-рано Борисов обяви пред журналисти в коларите на НС, че такава среща предстои, припомня Фокус.

"Проектобюджетът за 2026 г. и неговото отражение върху бизнеса бяха във фокуса на днешната ми среща между представители на правителството и работодателските организации", написа във фейсбук профила си Бойко Борисов.

"Обсъдихме предвидимостта на икономическата политика, условията за растеж и необходимостта от баланс между фискална дисциплина и подкрепа за предприемачеството. Диалогът с реалния сектор е ключов за стабилността и развитието на страната и ние ще го поддържаме. Разговорите продължават в Министерството на финансите в разширен формат и с участието на други институции", добави още той.

