Борисов се обяви за закриване на Антикорупционната комисия

Булфото

Лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов се обяви за закриване на Комисията за противодействие на корупцията, с каквото предложение излязоха от ПП-ДБ:

"Моята позиция е, че тази комисия в този вид не трябва да остава, защото тя беше правена по време на сглобката, тя беше правена за Бойко Рашков и това беше целта - да се овладеят всички служби, комисии или - най-така клишето, репресивни органи на държавата".

Борисов потвърди, че кабинетът продължава преговори с ЕК за закриването ѝ. Той отказа да отговори на въпрос на БНР в какъв вид трябва да продължи да съществува, предаде БНР. Не стана ясно и дали приема предложението на "ДПС-Ново начало" част от правомощията ѝ да се прехвърлят към ДАНС и към Сметната палата:

"Аз не знам дали е на Пеевски е било предложение, не съм ги следил нещата, но то така си беше едно време - конфликт на интереси, декларациите бяха към Сметната палата, ДАНС се занимаваше с борбата с корупцията и всъщност това беше едно механично сливане като се извадиха хора отвсякъде, за да се направи тази комисия".

