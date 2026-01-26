Борисов се срещна с конгресмен от САЩ

Кадър Фб

Лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов е провел среща с конгресмена Пат Фалън в Централата на ГЕРБ. Той публикува и кадри от визирата в личния си фейсбук профил. На срещата са били още и министрите на външните и вътрешните работи Георг Георгиев и Даниел Митов.

Ето какво посочи Борисов в личния си фейсбук профил:

Стратегическото партньорство между България и Съединените американски щати е ключово за сигурността и стабилността на страната ни и на целия регион. САЩ са наш доверен съюзник и стратегически партньор, с когото споделяме общи ценности, цели и отговорности, цитира Блиц.

Това заявих по време на срещата ми с конгресмен Пат Фалън в Централата на ГЕРБ, в която участие взеха министрите на външните и вътрешните работи Георг Георгиев и Даниел Митов.

Обсъдихме възможностите за по-нататъшно задълбочаване на сътрудничеството с акцент върху сигурността, отбраната, енергетиката и изкуствения интелект. Потвърдена бе нашата политическа воля за засилване на диалога с американския Конгрес и за издигането на стратегическото сътрудничество на още по-високо ниво.

Третата сесия на Стратегическия диалог между България и САЩ, проведена в София на 9 декември 2025 г., отчете значителен напредък в области като енергийната диверсификация, отбраната, сигурността, търговията и инвестициите, компютърните технологии и изкуствения интелект. Този формат се утвърди като основен механизъм за координация и постигане на конкретни резултати в полза на нашите две държави.

От особено значение е сферата на енергийната сигурност и диверсификацията. България работи активно за намаляване на зависимостта от един източник и за утвърждаването си като надежден енергиен партньор в Югоизточна Европа. Пускането в експлоатация на LNG терминала в Александруполис и напредъкът по Вертикалния газов коридор създават реални възможности за доставки, включително на втечнен природен газ от САЩ.

Потвърдихме ангажимента си към реализацията на проекта за 7-ми и 8-ми блок на АЕЦ “Козлодуй“ с американската технология AP-1000, който има стратегическо значение както за енергийната ни независимост, така и за икономическото развитие и ролята на България като регионален енергиен център.

Редактор "Екип на Петел",

"За нас"

За реклама в "Петел" на цена от 60 лв без ДДС/30,68€ на ПР публикация пишете на info@petel.bg

Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието!

Последните новини виж - ТУК!

Проверка на фактите: Съобщете ни, ако видите фактологични грешки и нередности в статията или коментарите. Пишете директно на info@petel.bg. Ще обърнем внимание!

Изпращайте вашите снимки на info@petel.bg по всяко време на дежурния редактор!