Борисов сред обучаващи се в политическата академия "Новите умове" в Приморско

кадър: Фейсбук, Бойко Борисов

Лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов участва в Приморско в пореден модул от националната политическа академия на партията „Новите умове“.

В програмата се включват представители на местната власт, кметове и участници в обучителната инициатива. Сред лекторите са кметът на Бургас Димитър Николов, кметът на Поморие Иван Алексиев, кметът на Царево Марин Киров, кметът на Приморско Иван Гайков и бившият министър на енергетиката Жечо Станков.

По време на форума са предвидени лекции и дискусии, посветени на работата на местната власт, изпълнението на общински проекти и развитието на регионите. Академията „Новите умове“ е насочена към подготовката на млади участници с интерес към обществената и политическата дейност.

Борисов определи академията „Новите умове“ като инициатива за подготовка на нови кадри в партията, в която участват млади активисти, представители на местната власт и партийни структури, предаде БТА.

Лидерът на ГЕРБ заяви в Приморско, че партията ще обсъжда темата за президентските избори през септември. Той каза, че ГЕРБ има подготвени кадри, които могат да участват в надпреварата, но допълни, че е възможно да бъде търсена по-широка подкрепа за кандидатура, която да обедини различни политически сили.

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