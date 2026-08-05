Борисов вади 200 "нови умове" срещу Радев: Утре да ги пуснем, ще са по по-подготвени от сегашните министри

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Водачът на ГЕРБ Бойко Борисов изглежда залага много на промотирането на нови кадри в партията, след като претърпя тежко поражение на парламентарните избори от "Прогресивна България" на Румен Радев. Това се видя от видео, в което Борисов споделя оценката за партийните обучения, които се втурна да провежда из страната след изборите под надслова "Новите умове", цитира Сега

Той се похвали, че вече разполагал с 200 подготвени човека и сподели надеждите си за бъдещето: "Ще извадим хора, които утре можем да ги пуснем по медиите, а до местните избори ще имаме едно правителство в сянка, с което да заявим на хората защо ГЕРБ иска да управлява и с кои хора ще управляваме, за да не се получават такива недоносчета, които имаме в момента. Ако направим един тест, те не знаят имената на министрите." Идеята за "правителството в сянка" той вече лансира преди около месец.

От думите му излезе, че по-старите кадри на ГЕРБ са приели стратегията му за партията. "Опитните хора в ГЕРБ разбират, че това е правилното и само така може да се обнови партията – отдолу нагоре да дойдат новите умове и по този начин да сплотим знания, опит и младежката енергия", обясни Борисов. Според него се получила "много добра сплав" между новаците и по-старите партийни членове на ГЕРБ, които предавали опита си на следващото партийно поколение. Наскоро един от близките му хора - бившият министър и депутат Делян Добрев, обяви, че напуска активната политика с аргумента, че е време "младите умове да поемат щафетата".

Загубата на парламентарните избори беше страхотен удар за ГЕРБ. Не заради това, че партията на Бойко Борисов остана втора – това се е случвало и преди. А заради огромния отлив на избиратели – над 200 хиляди души изоставиха ГЕРБ в сравнение с предните избори от октомври 2024 г.

Той сподели и подробности за педагогическия подход – новите партийци разигравали сценарии, при които се представят от различни партии, като например ПП и "Възраждане". Това им давало "възможност да проявяват повече артистичност, да имат по-бърза реакция да отговарят".

По оценката на Борисов вече разполагал с подготвени претенденти за министри на регионалното развитие, външната политика, екологията и т.н. "Утре, дето се вика, да ги пуснем, те ще са по-подготвени от сегашните, на които хората не им знаят имената", очаква лидерът на ГЕРБ.

Накрая във видеото Борисов сподели и съветите си към младите: "Много работа, да се учат, да четат, защото на пръв поглед политиката изглежда лесна, но в същото време трябват много знания, опит, четене, внимание, ангажираност, воля."

Редактор "Екип на Петел",

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