Борисов за бюджета: Приходите ще са по-големи, данъците не се пипат

кадър Нова телевизия

По отношение на Бюджет 2026 г. лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов смята, че данъците не трябва да се пипат. Той заяви, че проектът ще бъде внесен следващата седмица и предупреди, че международната ситуация е изключително опасна и има голяма опасност от война, предаде Нова телевизия.

"Приходите ще са по-големи, 1 милиард повече за пенсионерите, за работни заплати над милиард и 200 повече. Данъците не се пипат", заяви политикът.

„Ако този месец не се стигне до деескалация между Русия и Европа, войната ще ни почука на вратата. Истински се надявам човечеството да не бъде поставено пред риск. Това ме притеснява. Аз нямам страх нито от Радев, нито от Пеевски, нито от който и да е криминал. Но от задаващата се война изпитвам животински страх“, призна Борисов.

Лидерът на ГЕРБ коментира и ситуацията с наложените от САЩ санкции върху „Лукойл“.

„Санкциите обхващат платежната система, а не самата рафинерия. Надявам се правителството бързо да разясни това на нашите партньори и бързо да намерим решение. Проблемът ще бъде при разплащането на бензиностанциите, няма да можеш да платиш с карта, когато заредиш бензин“, обясни той.

За реклама в "Петел" на цена от 60 лв без ДДС/30,68€ на ПР публикация пишете на info@petel.bg

Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието!

Последните новини виж - ТУК!

Проверка на фактите: Съобщете ни, ако видите фактологични грешки и нередности в статията или коментарите. Пишете директно на info@petel.bg. Ще обърнем внимание!

Изпращайте вашите снимки на info@petel.bg по всяко време на дежурния редактор!