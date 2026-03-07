реклама

Борисов за рокадите на служебния кабинет: Какъв е този вундеркинд, който размества абсолютно всичко

07.03.2026 / 12:49 3

стопкадър: Фейсбук, Бойко Борисов

Лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов с коментар по актуални теми от Приморско. Той отправи критики към служебния кабинет.

"Разбрах, че вчера са сменили и шефа на данъчната служба, на НАП. Това е също вид благодарност за рекордните приходи над 14 милиарда лева, защото се справиха и НАП, и митниците, и за тая година събраха с 14 милиарда, 7 милиарда евро повече. Само че те ще им трябват само за репресиите, за месец и половина за какво им е? И в същото време как за една седмица установиха, изискаха, провериха работата на областните управители и на полицейските началници? Какъв е този вундеркинд, който за часове влиза в час и размества абсолютно всичко, все едно е готвен години наред за тая работа?", каза той, предаде "Дарик".

„Много искам да говорим за олигарсите в партиите, защото не знам в ГЕРБ да има олигарси. Никой не ни е подкрепял. Особено червената олигархия, червените куфарчета, червените мобифони. Тези приказки не са измислени. Бях малък като ги слушах тези приказки през 90-те години. Разбойническата приватизация. Ние в ГЕРБ такива нямаме“, подчерта Борисов.

Коментари
Коментари
1
0
kjk (преди 43 минути)
Рейтинг: 189049 | Одобрение: 19724
Толупа какви претенции има за служебното правителство,след като редовното си подаде оставката???:errm:УхиленАнгелче То да не е като да стреляш по Чакъра с гранатомета???;)Усмивка:errm:Хвърля кьорфишеци, джабула да става в постранството!!!Болест:errm::dizzy:
0
1
kris (преди 50 минути)
Рейтинг: 580828 | Одобрение: 111318
Ах горкият...Ни чул, ни видял, ни рекетирал....А партийната книжка от БКП още му стърчи от джоба....!!
Аз мога! Трудно е да съм съвършен, но ми се налага!

