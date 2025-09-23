Боршош: Еврозоната ще подчертае и ще изтъкне приоритетите ни

Снимка: Булфото

Еврозоната няма да ни даде повече приоритети от това, което ние самите имаме, но ще ги подчертае и ще изтъкне тези приоритети, каза министърът на туризма Мирослав Боршош във Велико Търново. Той присъства на организирана среща, която е част от Националната информационна кампания за въвеждане на еврото в България.

Еврозоната със сигурност няма да направи с магическа пръчка по-добър туризма, но ще подчертае предимствата му и много по-лесно бизнесът ще общува с другия бизнес, когато това се извършва в една обща валута за най-големите икономики, каза Мирослав Боршош.

По думите му туризмът е един от секторите, които винаги се дават за пример, когато се говори за еврозоната и за нейните предимства. Според него предимства от еврозоната имат и всички останали сектори, посочва БТА.

Това е съюз, който защитава своите членове, който се знае и има огромна тежест по света, заяви министърът.

