Борсите се сринаха след изявление на Тръмп за нови мита

Капиталовите пазари се оказа под сериозно напрежение след заплахи на президента на САЩ Доналд Тръмп да наложи нови "мащабни" мита на китайските стоки в резултат на затегнатия от Пекин контрол върху износа на редкоземни минерали, предаде БНР.

След изявлението на Тръмп основните фондови индекси на Уолстрийт отбелязаха солиден спад, както и европейските борси в края на търговията на стария континент.

Индексът на сините чипове DJIA се понижава с около 630 пункта (спад с 1,36%), широкият индекс S&P500 - с 1,9%, докато технологичният индекс Nasdaq пострада най-сериозно, понижавайки се с 2,5%.

Заплахите на Тръмп дойдоха в края на днешната търговия в Европа, което оцвети в червено и основните европейски фондови индекси, като обшият индекс Stoxx Europe 600 се понижи с 1,25%, германският DAX - с 1,43%, френският CAC40 - с 1,91% и британският FTSE100 - с 0,86%.

Опасенията от ново ескалация а тарифната война между САЩ и Китай провокира и рязко поевтиняване на петрола към 7-месечно дъно, като фючърсите на петрол Брент спадат с 3,75% към 62,76 долара, а тези на американския лек суров петрол WTI - с 4,25% към 58,92 долара за барел, достигайки най-ниски ценови нива съответно от 30 май и от 7-и май.

