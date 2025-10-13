Борсите се възстановяват след срива в петък

Пиксабей

Европейските фондови пазари започнаха първата за седмицата търговска сесия с повишения. Минните компании и технологичните дружества се представят най-добре днес след срива в петък, когато президентът на САЩ Доналд Тръмп заплаши Китай със "сериозно увеличение" на митата за внос на китайски стоки, предаде Ройтерс, предаде Новини.бг

Във Франкфурт DAX се повиши със 135,09 пункта или 0,56 на сто до 24 376,55 пункта към 11:08 часа българско време.

Парижкият CAC 40 нарасна с 51,81 пункта или 0,65 на сто до 7969,81 пункта.

Лондонският FTSE 100 се увеличи с 24,49 пункта или 0,26 на сто до 9451,96 пункта.

Европейските борси започнаха деня с ръстове, подкрепени от банковия и енергийния сектор

Общоевропейският индекс STOXX 600 се повиши с 0,65 до 566,98 пункта.

Акциите на технологичната "Пи Си Ай Софтуетр" (PSI Software) поскъпнаха с 37 на сто до най-високата си стойност от 2021 г. насам, след като частната инвестиционна компания "Варбург Пинкус" (Warburg Pincus) обяви, че ще купи германската софтуерна фирма за повече от 700 милиона евро (813,26 милиона долара).

Книжата на френския производител на очила за нощно виждане "Екзосенс" (Exosens) поскъпнаха с повече от 15 на сто до 50 евро - най-високата им цена досега, след като гръцката отбранителната компания "Теон интернешънъл" (Theon International) обяви, че ще придобие миноритарен дял в компанията.

"Теон интернешънъл" заяви в събота, че се е съгласила да купи 9,8 на сто дял в "Екзосенс" за 268,7 милиона евро (311,9 милиона долара) или 54 евро на акция, което представлява премия от 17,78 на сто спрямо цената от 45,8 евро на акция при затварянето на сесията в петък.

За реклама в "Петел" на цена от 60 лв без ДДС/30,68€ на ПР публикация пишете на info@petel.bg

Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието!

Последните новини виж - ТУК!

Проверка на фактите: Съобщете ни, ако видите фактологични грешки и нередности в статията или коментарите. Пишете директно на info@petel.bg. Ще обърнем внимание!

Изпращайте вашите снимки на info@petel.bg по всяко време на дежурния редактор!