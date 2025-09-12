Мая Иванова. Кадър: Нова ТВ

Борсук стресна Ралица Паскалева в "Игри на волята". По време на племенния съвет за номинации след загубата на Феномените до нея се появи язовец.

Имаме си гост, се чу глас от племето.

Това е прословутия дуранкулашки опосум. Нищо страшно, коментира Ралица след като се успокои.

В природен комплекс "Дуранкулашко езеро" има няколко вида хищници: лисица, чакал, вълк, дива котка, черен пор, язовец.

Язовецът е повсеместно разпространен вид. Среща се из цяла Европа и в по-голямата част от Азия. У нас се среща из цялата страна.

Язовецът е средно голямо животно, тялото му е набито и дебело, краката и опашката са къси. По гърба козината е дълга и твърда, а оцветяването е жълтеникаво в долната си част и на райта в бяло и черно в горната третина. Главата отгоре е бяла. От двете страни на бузите има по една надлъжна черна ивица. Отдолу главата, гушата, тялото и краката са черни. На всеки крак има по 5 пръста, завършващи с дълги и много яки нокти. Стъпва на цялото стъпало, поради което не може да бяга бързо. На дължина тялото на язовеца достига 100 см. Опашката му е 15-30 см. Височината на тялото му е около 30 см. Тежи 20 и повече килограми.

Европейският язовец, наричан още борсук, е един от трите вида на род Язовци на семейство Порови. Разпространен е в цяла Европа (включително България), Мала Азия и части от Близкия изток.

